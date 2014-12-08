Гройсман назвав події у Вінниці провокацією

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні Погоджувальної ради парламенту після пропозиції “Батьківщини” про створення робочої групи для вивчення ситуації у Вінниці.

“Я маю безліч телефонних дзвінків різних людей, які підкреслюють те, що силове протистояння із димовими шашками, звуковими гранатами і все інше, це була чиста провокація, інсценована певними колами, які не мають публічної суспільної підтримки, і це все було спровоковано, напевно, для зовсім іншої мети, яка досягалася”, - сказав Гройсман.

Він наголосив, що “вся ця ситуація має отримати як суспільну оцінку вінничан безпосередньо, так і правоохоронних органів, для того, щоб кожен, хто порушив закон, ніс відповідальність”.

За словами голови ВР, необхідно все зробити для того, “щоб провокацій подібних, особливо коли вони влаштовуються людьми з сумнівною репутацією, не допускати в будь-якому куточку нашої країни”.

Читайте такожАваков про події у Вінниці: Міняйте країну, а не підавайтесь тактиці і емоціям ідіотів

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня зранку в Вінниці близько 400 активістів взяли штурмом будівлю облради, де планувалася позачергова сесія, на якій місцеві депутати мали намір проголосувати за відставку чинного голови облради Сергія Свитка.

Активісти зайняли залу та президію облради і прийняли звернення до президента Петра Порошенка з вимогою негайно звільнити голову ОДА Анатолія Олійника.

Потім учасники акції перемістились до будівлі обласного управління міліції і вимагали відставки начальника Управління МВС в області Ігоря Моренця.

7 грудня на площі в центрі Вінниці відбулося "Народне віче" за участю 150-200 осіб, яке проголосувало за відставку губернатора Олійника і за призначення нового, "народного губернатора" - голову вінницького осередку ВО "Свобода" Олексія Фурмана.

Вже сьогодні зранку у Вінниці близько 5 тис. людей зібрались на площі Шевченка, вимагаючи розпуску облради та припинення провокацій у місті.