У Вашингтоні російський фейк про поставку Україні несправних Javelin назвали "найгіршим прикладом пропаганди"

"Чому б це ми поставляли несправні Javelin нашим друзям та партнерам? США взагалі нікому й ніколи не поставляли несправну зброю", - заявили у Держдепі.

Виконувачка обов’язків помічника Держсекретаря США із військово-політичних питань Тіна Кайданов назвала «пропагандою найгіршого ґатунку» публікації російських ЗМІ, що США начебто поставили Україні несправні ракетні комплекси Javelin.

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«Чому б це ми поставляли несправні Javelin нашим друзям та партнерам? США взагалі нікому й ніколи не поставляли несправну зброю», – заявила Кайданов, – Це аж ніяк не відповідає дійсності. Ще раз скажу – це найгірший приклад пропаганди», – пояснила Кайданов, передає Радіо Свобода.

Дипломат не стала відповідати, які подальші кроки щодо надання зброї України обговорюються зараз у Державному департаменті, але наголосила, що Сполучені штати робитимуть все, що можливо, для посилення своїх союзників і партнерів.

Минулого тижня російські ЗМІ повідомляли, що США начебто поставили Україні несправні комплекси Javelin. Про це йдеться у начебто листі від генерального конструктора ДП «Державне Київське конструкторське бюро «Луч». Але у РНБО назвали оприлюднений документ підробкою, організованою російськими спецслужбами.

Як повідомляв УНІАН, раніше конгрес США схвалив виділення Україні $ 250 мільйонів на озброєння у наступному році.