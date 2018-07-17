Порошенко відповів на слова Путіна про "референдум" у Криму

Президент нагадав про анексію Криму, коментуючи слова Путіна про "референдум".

Президент України Петро Порошенко прокоментував слова глави РФ Володимира Путіна про "референдум" у Криму на прес-конференції за підсумками переговорів з Дональдом Трампом.

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Слова Путіна про референдум у Криму Порошенко в ефірі телеканалу ICTV назвав "смішними", передає DW.

"Це не українці, не українська влада і народ, а вони провели референдум. Я думаю, що це є ще одним переконливим доказом незаконності анексії", - додав президент України.

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін заявив, що президент США Дональд Трамп вважає анексію Криму незаконною, але для РФ це «питання закрите».

«Позиція президента Трампа відома - він її дотримується, він говорить про незаконність приєднання Криму до РФ. У нас інша точка зору. Ми вважаємо, що ми провели референдум у суворій відповідності з міжнародним правом, статутом ООН. Для нас, для РФ, це питання закрите. Все», - сказав Путін.