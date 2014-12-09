У Путіна вже не вимагають штраф за "Містралі" - аби повернули аванс

Про це повідомляє в понеділок РІА "Новости" з посиланням на помічника президента РФ Юрія Ушакова.

"Тема "Містралів" не обговорювалася (на зустрічі з президентом Франції Франсуа Олландом). Президент також зазначив, що ми спокійно сприймаємо ситуацію і нас, в принципі, влаштують два варіанти: або кораблі, або гроші, які мають бути повернуті", - пояснив він.

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Ушаков послався на слова Володимира Путіна про те, що "претензій особливих не буде". "Але, звичайно, ми сподіваємося, що нам повернуть ті гроші, які ми заплатили за цим контрактом", - зазначив президент РФ.

Як відомо, раніше французькі ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що Росія запланувала відсудити у французької сторони також штрафні виплати, розмір яких може бути співвідносний з повною вартістю контракту.