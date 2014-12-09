Врегулювання конфлікту РФ з Україною займе значно більше часу, ніж вважалося раніше – Меркель

Як повідомляє РАР, про це Меркель сказала в інтерв'ю німецькому ARD.

"Я переконана, що ми знайдемо таке вирішення (конфлікту РФ з Україною). Однак, буде необхідно значно більше часу, ніж ми вважали", - зазначила вона, згадавши про об'єднання Німеччини, котре тривало кілька десятків років.

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Меркель відзначила, що необхідно шукати дипломатичне вирішення конфлікту на Донбасі, наголосивши, що його не можна вирішити воєнними методами.

Глава німецького уряду назвала найважливішим виконання досягнутих на початку вересня у Мінську домовленостей про мирне врегулювання конфлікту на Донбасі.

Меркель також прокоментувала звернення понад 60-ти німецьких політиків, бізнесменів та митців, які закликали уряд ФРН змінити свій підхід до вирішення конфлікту ЄС з РФ.

"Анексія Криму та події у Донецьку та Луганську означають підрив територіальної цілісності України", - наголосила вона, додавши, що це стало серйозним порушенням засад європейського устрою.

За словами Меркель, уряд Німеччини "не може на це погодитись".

Меркель не відповіла прямо на запитання, чи розчарована вона політикою, яку проводить президент РФ Володимир Путін, назвавши "розчарування" невідповідним словом у цій ситуації.

"Моїм обов'язком, котрий відповідає німецьким та європейським інтересам, є називати речі своїми іменами й одночасно шукати рішення. Власне ,таким чином буду надалі діяти", - сказала вона.

РАР зазначає, що в оприлюдненому минулого тижня зверненні до уряду Німеччини політики, бізнесмени та діячі культури заявляли, що не можна "витискати" Росію з Європи та назвали західні країни співвідповідальними за нинішній конфлікт, оскільки Захід ігнорував інтереси РФ у сфері безпеки після завершення "холодної війни".

Вони також розкритикували засоби масової інформації за нібито одностороннє негативне висвітлення політики та дій Росії та позиціонування її як ворога.

Серед підписантів цього листа - екс-президент Німеччини Роман Герцох та екс-канцлер Герхард Шрьодер (котрий працював на одну із компаній російського "Газпрому").

Як повідомляв УНІАН, Росія у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. Росія поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Через ці дії США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія і низка інших країн ввели проти Росії санкції.