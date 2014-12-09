Вчора затишшя було лише на півдні зони АТО - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

”Найбільша активність спостерігалася на Донецькому та Дебальцевському напрямках, а також в районі Бахмутівської траси. На півдні спостерігається певне затишшя”, - зазначив Лисенко.

Він уточнив, що на Донецькому напрямку терористи неодноразово обстрілювали позиції українських військових на території аеропорту та в районі населених пунктів Піски, Опитне, Красногорівка, Таранчук, Новомихайлівка.

Крім того, за словами Лисенка, впродовж 7-8 грудня у боях під Авдіївкою вогнем у відповідь українська артилерія підбила 5 ворожих танків, два не підлягають відновленню. Також поблизу Авдіївки ворог поніс суттєві втрати у живій силі.

На Дебальцевському напрямку терористи двічі обстріляти українські позиції з ”Градів” біля Ольховатки. Також інтенсивний мінометний і артобстріл вівся по українських позиціях біля Артемового, Майорського, Шумів, Вуглегірська і Чорнухіного.

Читайте такожСьогодні бойовики вже 6 разів порушили ”режим тиші” – штаб АТОПід Горлівкою українські артилеристи знищили дві ворожі системи реактивного залпового вогню ”Ураган”, дві гаубиці Д-30. Також було знищено велику кількість ворожих артилеристів через потрапляння снаряда в автомобіль з боєприпасами.

В районі Бахмутівської траси терористи з танків, артилерії та мінометів вели вогонь по позиціях АТО в районі Трьохізбенки, Кримського, Нижнього та Фрунзе. А біля населених пунктів Донецьке та Тошківка проти українських військових було застосовано ”Град”.

На північ від Луганська обстріляні позиції біля Щастя, Верхньовільхового та Станиці Луганської.

На Маріупольському напрямку бойовики з артилерії та мінометів обстріляли позиції українських військових неподалік Чермалика та Водяного.

”Загалом впродовж доби незаконними збройними формуваннями було здійснено 64 обстріли позицій АТО”, - підсумував Лисенко.