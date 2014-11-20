Бойовики досі атакують сили АТО біля Бахмутівської траси

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Тривають масовані обстріли бойовиків в районі Бахмутівської траси, терористи з реактивних установок «Град» двічі обстріляли опорний пункт біля с. Муратове, а також з артилерії та танків - позиції українських військових біля сіл Сокільники та Трьохізбенка», - зазначив він.

Читайте такожСиловики знищили укріплення бойовиків в аеропорту ДонецькаНагадаємо, 19 листопада бойовики обстрілювали з танків, «Градів» та мінометів позиції сил АТО у районі Бахмутівської траси. «Тривають обстріли бойовиками позицій сил АТО у районі Бахмутівської траси. Терористи з реактивних установок «Град» обстріляли блокпост НГУ біля с.Нижнє. Поблизу сіл Сокільники та Трьохізбенка наші опорні пункти було обстріляно з танків, мінометів та гранатометів», - зазначав Лисенко.