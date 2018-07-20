Кабмін Польщі показав фото "злочину українських націоналістів", на ньому - спалене поляками українське село

На фото зображено знищене Армією Крайовою українське село Сагринь.

Канцелярія прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького проілюструвала "злочини українських націоналістів на Волині" фотографією знищеного поляками українського села.

Про це у Facebook повідомив директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. Він зазначив, що на фото знищене польськими вояками Армії Крайової українське село Сагринь.

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"І це та історична правда, про яку так часто говорять польські політики?", - зазначив В'ятрович.

Волинська трагедія - обопільні етнічні чистки українського і польського населення, здійснені Українською Повстанською Армією і польською Армією Крайовою з участю польських батальйонів Шуцманшафт і радянських партизанів у 1943 році під час Другої світової війни на Волині.

Як відомо, Сагринь - це польське село Грубешовського повіту Люблінського воєводства, в межах української етнічної території Холмщина. Українські жителі Сагрині були знищені підрозділами Польської Армії Крайової та Батальйонів Хлопських 10 березня 1944 року. На православному цвинтарі в Сагрині споруджено пам'ятний хрест, на монументі викарбувані прізвища 660 українців, які вдалося встановити.