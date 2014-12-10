Анатолій Олійник: Виступаю за політичний діалог у рамках чинного законодавства

Про це керівник регіону зазначив під час прес-конференції щодо подій, які відбулися в Вінниці 6 грудня.

«Протягом усіх 9 місяців, відколи я перебуваю на посаді голови облдержадміністрації, усіма нами проводилася копітка робота щодо збереження стабільності, громадського спокою і правопорядку в регіоні, та вирішення низки інших викликів, пов’язаних зі станом війни в державі. Від самого початку моєї роботи відбувалися інтенсивні зустрічі з громадськістю, які не припиняються до сьогодні. Крім того, щоденно протягом 2 місяців зустрічався з представниками самооборони, інших громадських організацій, з якими у досить непростих дискусіях обговорювали шляхи розв’язання тих чи інших питань, і по окремих - нам вдавалося знаходити варіанти вирішення», - зазначив голова облдержадміністрації Анатолій Олійник. У приклад він навів ситуацію, яка склалася на початку липня, коли частина депутатів порушила питання скорочення штату обласної Ради. Очільник регіону відзначив, що то був перший сигнал щодо необхідності пошуку компромісів. У результаті була створена Погоджувальна рада, на засіданні якої був прийнятий пункт про непроведення пленарних засідань сесії обласної Ради у вихідні дні.

«Я не втручався у ці процеси: стаття 19 Конституції України чітко визначає, що кожна гілка влади має діяти у межах своїх повноважень. Я зустрічався з депутатами, які зверталися з різних сторін, і всіх налаштовував на необхідність сісти за стіл переговорів», - підкреслив Анатолій Олійник.

Керівник області також зазначив, що неодноразово наголошував на тому, що є рівновіддаленим від усіх сфер впливу, й у вирішенні кадрових питань керувався винятково професійними якостями та відповідністю кваліфікаційним вимогам.

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«Не призначати тих, кого рекомендували, було нелегко. Можу продемонструвати перелік вихідних листів з поданням на звільнення тих чи інших посадовців, які не працюють ефективно. Були й позиції по головах райдержадміністрацій – окремі політичні сили отримали квоти, і я йшов назустріч. Упродовж усіх 9 місяців роботи моєю базовою позицією був діалог і відповідність дій посадовців чинному законодавству», - повідомив голова облдержадміністрації.

Те, що сталося в суботу, було прогнозовано, зауважив Анатолій Олійник, зазначивши, що депутати обласної Ради зареєстрували заяву з проханням перенести засідання з суботи на робочий день. Водночас наголосив, що згідно з відповідними директивами, місцеві органи влади отримали попередження про небезпеку захоплень адмінприміщень та порушення громадського спокою, у зв’язку із спекуляціями навколо запланованих на 7 грудня виборів у східних регіонах держави. Правоохоронці ж, зазначив керівник області, діяли у відповідності з їхніми посадовими інструкціями та законами, що регулюють їх діяльність.

Коментуючи питання щодо присутності активістів на засіданнях сесії обласної Ради, Анатолій Олійник зауважив, що згідно з главою 2 статті 8 регламенту обласної Ради, список присутніх на засіданні формує голова обласної Ради за поданням постійних комісій. Але цей список повинен відповідати санітарним і протипожежним нормам приміщення. «Був поданий список зі 300 осіб без паспортних даних. Практично встановити особи цих людей було неможливо. Якби вони увійшли в приміщення і почали з’ясовувати стосунки – хто за це ніс би відповідальність? Як можна було відповідати за дії осіб, які приїхали з-за меж області? А це встановлений факт. Тому є дуже багато питань, які, за наявності волі до їх вирішення, мали б вирішитися процедурно і без конфлікту», - зазначив голова облдержадміністрації. Водночас він підкреслив, що навіть за таких умов питання пропуску на засідання сесії могли б вирішити депутати, проте це питання не було поставлене на голосування.

Керівник області також наголосив, що є сили, які хотіли б прискорити зміни у державі, але усі ці питання у цивілізованих країнах вирішуються у рамках законодавства. На запитання ж журналістів, чи не стоять за подіями 6 грудня російські спецслужби, Анатолій Олійник продемонстрував матеріали про вінничанина, який свого часу служив у КДБ, а нині підтримує контакти з людьми, які ведуть війну проти українських військовиків.