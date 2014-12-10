Байден: якщо Україна знов змарнує шанс на зміни, в найближчому майбутньому вона його не матиме
14:55, 10 грудня 2014Політика
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Україна не повинна втратити ще одну можливість змінити країну на краще, бо якщо це станеться, то в найближчому майбутньому українці не матимуть більше шансів.
Байден застеріг Україну від втрати шансу на зміни \ Фото УНИАН
Про це у виступі в Національному демократичному інституті у Вашингтоні сказав віце-президент США Джо Байден, передає радіо "Свобода".
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"Ці люди, попри кулі снайперів і лютий мороз, здобули шанс докорінно змінити свою країну на краще. Вони не повинні змарнувати цю можливість. Майже чверть століття незалежності, Помаранчева революція були змарновані, і якщо таке станеться знову, ці люди в найближчому майбутньому не матимуть більше шансів", – наголосив Джо Байден.
Він також вказав, що Україна "була клептократією", останнім часом має прогрес у подоланні цієї системи, але є ще "значні перешкоди".
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