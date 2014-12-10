Медведєв заплутався в "подарунках" Україні

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Медведєв сказав у інтерв'ю російським телеканалам.

«Ми Україні подарували за рахунок газових знижок більш як 80 млрд дол., я маю на увазі за період 90-х років, початку цього тисячоліття. За рахунок чого? Ми їм продавали газ по 40-50 дол. за тисячу кубічних метрів. І лише нещодавно перешли на цивілізований спосіб визначення ціни», - сказав Медведєв.

Він також вкотре звинуватив українську сторону в «крадіжці» так званого технічного газу, який необхідний для забезпечення роботи компресорних станцій для транспортування російського газу через територію України до Європи.

За словами Медведєва, Україна шантажує Росію.

«На жаль, наші українські партнери далеко не завжди нам відповідали таким самим цивілізованим чином. Звичайно, це був нескінченний торг, іноді на межі шантажу, і дуже часто це супроводжувалося банальною крадіжкою газу з труби. Для того щоб це все припинити, ми перейшли з ними на контрактні відносини і за умовами продажів, і за умовами транспортування», - сказав Медведєв.

Читайте такожМедведєв визнав, що санкції Заходу шкодять РосіїЯк повідомляв УНІАН, 22 квітня Медведєв під час виступу в Держдумі заявив, що допомога Україні за роки незалежності з боку Росії становить 250 млрд доларів.

«…Це обсяг підтримки, яку ми за всю пострадянську історію надали нашим українським друзям і братам за рахунок різноманітних преференцій, включаючи неринкові умови торгівлі газом», - сказав Медведєв.

Раніше Медведєв оцінював таку «допомогу» в 100 млрд дол.

«Я зараз не оперуватиму якимись довгими цифрами, скажу лише одне, що навіть на знижках, які надавалися на газ, на неринкових правилах торгівлі газом за період розвитку України як незалежної держави, я думаю, країна заощадила більш як 100 млрд доларів. Такі підрахунки є, це не фантомні цифри, це реальні цифри. Інша справа, що ми це робили щиро, виходячи з добрих, дружніх почуттів, які ми мали і маємо до України», - сказав Медведєв.