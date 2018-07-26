Яценюк прокоментував заяву держсекретаря США щодо невизнання анексії Криму

Яценюк впевнений, що справедливість над агресором неминуче торжествуватиме.

Лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк привітав заяву держсекретаря США Майка Помпео щодо невизнання незаконної анексії Криму.

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Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. "Ця однозначна позиція, як і відданість територіальній цілісності України, залишатимуться непорушними", - наголосив Яценюк.

Лідер "Народного фронту" провів паралель між цією заявою та невизнанням США загарбання Балтійських держав, яке вчинив Радянський Союз у 1940 році.

"Нехай через десятиліття, але справедливість була відновлена. Справедливість над агресором неминуче торжествуватиме й цього разу", - додав Яценюк.

Раніше Держдеп США опублікував Кримську декларацію, згідно з якою Сполучені Штати не визнають Крим частиною Росії. Документ, підписаний держсекретарем Майком Помпео, опублікований на сайті зовнішньополітичного відомства.