Яценюк прокоментував заяву держсекретаря США щодо невизнання анексії Криму

10:27, 26 липня 2018
Політика
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Ілюстрація REUTERS

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Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. "Ця однозначна позиція, як і відданість територіальній цілісності України, залишатимуться непорушними", - наголосив Яценюк.

Лідер "Народного фронту" провів паралель між цією заявою та невизнанням США загарбання Балтійських держав, яке вчинив Радянський Союз у 1940 році.

"Нехай через десятиліття, але справедливість була відновлена. Справедливість над агресором неминуче торжествуватиме й цього разу", - додав Яценюк.

Раніше Держдеп США опублікував Кримську декларацію, згідно з якою Сполучені Штати не визнають Крим частиною Росії. Документ, підписаний держсекретарем Майком Помпео, опублікований на сайті зовнішньополітичного відомства.

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Теги: #Крим#США#Яценюк