Спостерігачі ОБСЄ в ”день тиші” зафіксували тільки один випадок із застосуванням зброї



Про це йдеться сьогодні в повідомленні прес-служби ОБСЄ.

”В Донецькій та Луганській областях спеціальна моніторингова місія була свідком тільки одного випадку із залученням використання зброї”, - сказано в повідомленні.

У Світлодарську (55 км на північний схід від Донецька) та Соледарі (77 км на північ від Донецька) українські та російські офіцери розмовляли зі спостерігачами місії щодо перспектив стійкого припинення вогню. ”Офіцери повідомили, що вони мають надію, що протягом 48 годин припинення вогню буде досягнуто”, - наголошується в повідомленні.

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Окремо місія повідомляє, що в 9:15 український військовослужбовець з моторизованої колони цивільних і військових транспортних засобів, здійснив постріли в небо, коли один двох транспортних засобів ОБСЄ намагався обігнати зазначену колону. Машини ОБСЄ знизили швидкість і знаходились на безпечній відстані. Даний інцидент стався по дорозі в Дебальцеве, приблизно в 10 км на північ від Артемівська.