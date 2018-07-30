Посол України закликав США продовжувати докладати зусиль для звільнення заручників Кремля

Український дипломат зустрівся з представником Державного департаменту США.

Посол України в США Валерій Чалий закликав США продовжувати докладати зусиль для звільнення незаконно ув'язнених українців у Російській Федерації.

Про це йдеться у повідомленні посольства України в США в Facebook.

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«Посол Валерій Чалий на зустрічі з заступником помічника держсекретаря США з питань демократії і прав людини Майклом Келлегером закликав американську сторону продовжувати докладати всіх зусиль для звільнення Олега Сенцова та всіх українських політв’язнів з незаконного ув’язнення в РФ", - заявили українські дипломати.

Як повідомляв УНІАН, раніше американські дипломати неодноразово закликали владу Російської Федерації надати доступ до незаконно ув'язнених українського режисера Олега Сенцова та інших українських політичних в'язнів.

У Державному департаменті США закликали РФ негайно звільнити незаконно ув'язнених громадян України Олега Сенцова, Станіслава Клиха, Олександра Шумкова, Володимира Балуха та інших політв'язнів.