Трамп після зустрічі з італійським прем’єром: санкції щодо РФ залишатимуться в силі

Водночас прем'єр Італії наголошує, що санкції проти РФ не мають впливати на громадянське суспільство, на економіку середніх і малих підприємств у Росії.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп наголошує, що санкції стосовно Російської Федерації залишатимуться в силі.

Про це він сказав на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте у Вашингтоні, яка транслювалася на сайті Білого Дому.

"Санкції стосовно Росії залишатимуться", - наголосив Трамп.

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Своєю чергою, прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив: "Ми відкриті до діалогу з Росією. Ми вважаємо, що Росія відіграє фундаментальну роль в усіх міжнародних геополітичних кризах. Розмірковуючи над цим, Росія не може бути поза діалогом".

Конте сказав, що погоджується з Трампом, що для вирішення світових проблем треба вести переговори з усіма країнами і їх лідерами, а не обирати одних, ігноруючи інші.

Також він нагадав, що санкційна політика, введена через агресію РФ на Донбасі, пов'язана з виконанням Мінських угод. "Тому чітко зрозуміло, що немислимо сьогодні скасувати за одну ніч ці санкції", - наголосив Конте.

При цьому італійський прем'єр сказав, що позиція його уряду полягає в тому, що санкції не мають впливати на громадянське суспільство, на економіку середніх і малих підприємств у Росії.