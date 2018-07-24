Волкер пояснив, навіщо Трамп хоче зустрітися з Путіним у Вашингтоні восени

Спецпредставник США заявив, що США не визнають анексію Криму і не підтримують присутність іноземних військ на Донбасі.

Спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України Курт Волкер заявляє, що Україна нічого не втратила від зустрічі президентів США і РФ Дональда Трампа та Володимира Путіна, яка відбулася 16 липня у Гельсінки.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "112 Україна".

На запитання, навіщо Трампу зустрічатися з Путіним у Вашингтоні восени, він відповів: "Я думаю, що це частина тривалих зусиль президента - розбудувати якісь відносини з Путіним. Як сказав президент (Трамп), у нас зараз найгірші відносини з Росією за весь час з періоду "холодної війни". У нас є незгода щодо України, щодо Сирії, Ірану, щодо ядерної зброї... І це дуже погана ситуація".

"І щоб вирішити деякі з цих проблем - це не питання того, щоби чимось поступитися. Ми намагаємося налагодити відносини, щоб можна було вирішувати ці проблеми", - сказав він.

При цьому зустріч Трампа і Путіна в Гельсінки спецпредставник США назвав першою реальною двосторонньою зустріччю глав двох держав після коротких зустрічей у 2017 році.

Читайте такожСпецпредставник США Волкер: "жодного референдуму" на окупованому Донбасі не може бути

"І якщо говорити про інших президентів - президента (Барака) Обаму, президента (Джорджа) Буша-молодшого, вони значно більше спілкувалися з Путіним під час свого президентства", - сказав Волкер і додав, що зараз спостерігається нетиповий період браку комунікацій. "І я думаю, що є просто спроба створити канал діалогу", - заявив Волкер.

На прохання прокоментувати припущення, що Україна може втратити від зустрічі Путіна і Трампа, він сказав: "Я бачу, що є чіткі свідчення, що цього не сталося. Було багато спекуляцій і тривог щодо цього, але коли подивитися на ті питання, які там обговорювалися, не було спроби обмежити свободу, суверенітет і територіальну цілісність України. Ми не визнаємо російську анексію Криму, не приймаємо використання іноземних військ, які розділяють територію України (на Донбасі). Тобто, тут нічого не змінилося", - запевнив Волкер.

На запитання, чи досягнули Трамп і Путін в Гельсінки якоїсь угоди по Донбасу і Криму він відповів: "Я думаю, що було чітко заявлено на прес-конференції, що існують суттєві розбіжності у питаннях Криму та східної України. Ви чули, що немає жодних рухів щодо можливого визнання Криму (російським - УНІАН), і цього не станеться, і немає ніяких рухів щодо східної України. Це принципове питання перемовин".

Як повідомляв УНІАН, після зустрічі 16 липня з Путіним на спільній прес-конференції Трамп заявив, що конструктивний діалог з Росією відкриває нові шляхи для досягнення миру і стабільності у світі.

Він повідомив, що разом з Путіним збирається врегулювати багато світових проблем, а Росія має намір співпрацювати з США в питанні ядерного роззброєння Північної Кореї.

23 липня президент США наголосив, що на зустрічі з президентом РФ не йшов на жодні поступки.