Поруч із диктатором Кімом парад дивися експрезидент РФ Медведєв.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин у п'ятницю, 10 жовтня, провів великий військовий парад, на якому продемонстрував перед іноземними високопосадовцями нову міжконтинентальну балістичну ракету. Про це пише Reuters із посиланням на державне медіа Північної Кореї.

Зазначається, що парад був приурочений до 80-ї річниці заснування Робітничої партії. Поруч із диктатором Кімом на ньому був присутній, зокрема, колишній президент Росії, заступник секретаря російського Радбезу Дмитро Медведєв.

На військовому параді Північна Корея показала свою найсучаснішу міжконтинентальну балістичну ракету "Хвасон-20", яку в північнокорейському ЗМІ описали як "найпотужніша система стратегічної ядерної зброї" країни.

Відео дня

Reuters пише, що ця ракета здатна вразити будь-яку точку материкової частини США, але є сумніви щодо досконалості її системи наведення та здатності боєголовки витримувати повернення в атмосферу.

"Хвасон-20 наразі є апофеозом амбіцій Північної Кореї щодо можливостей доставки ядерної зброї на велику дальність. Ми повинні очікувати випробувань системи до кінця цього року. Система, ймовірно, розроблена для доставки кількох боєголовок... Кілька боєголовок збільшать навантаження на існуючі системи протиракетної оборони США та посилять те, що Кім вважає необхідним для досягнення значного ефекту стримування Вашингтона", – сказав Анкіт Панда з американського Центру Карнегі.

Серед інших представлених на параді видів зброї були гіперзвукові балістичні ракети, крилаті ракети, новий тип реактивної системи залпового вогню та пускова установка для безпілотників-смертників.

У своїй промові Кім висловив "тепле заохочення" північнокорейським військам у закордонних операціях і додав, що їхній "героїзм" буде видно не лише в захисті Північної Кореї, а й у "форпостах соціалістичного будівництва"

"Наша армія повинна продовжувати перетворюватися на непереможну єдину силу, яка знищує всі загрози", – заявив диктатор.

Зброя КНДР

Як повідомляв УНІАН у вересні, КНДР близька до створення міжконтинентальної ракети, яка загрожуватиме США. За словами президента Південної Кореї Лі Чже Мьона, КНДР ще належить освоїти технологію повернення ракети в атмосферу. Він пообіцяв зменшити ризики для безпеки, пов'язані з КНДР, щоб залучити більше інвестицій і стимулювати економіку Південної Кореї.

Також ми писали, що КНДР перетворила балістичну ракету, якою РФ б'є по Україні, на гіперзвукову зброю. Нещодавно під час виставки "Самооборона-2025" там представили пускову установку Hwasong-11Ma. У новому озброєнні балістична ракета KN-23 могла бути об'єднана з гіперзвуковим планувальним блоком. Якраз KN-23 є одним із видів зброї, яку Північна Корея постачала Росії під час її повномасштабного вторгнення в Україну. Аналітики вважають, що цю ракету могли модифікувати в гіперзвукову на основі перевірки бойових характеристик.

Минулого тижня Кім Чен Ин показав новий есмінець класу "Чхве Хьон", представлений на виставці військової техніки. За словами аналітиків, невідомо, коли корабель почне працювати, проте південнокорейська компанія SI Analytics повідомляла у вересні, що супутникові знімки показують, що Північна Корея нарешті встановлює на ньому двигуни, тож вона може провести ходові випробування вже цього місяця.

Вас також можуть зацікавити новини: