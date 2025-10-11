Повідомляють, що підозрюваний у підпалі Джонатан Ріндеркнехт генерував у нейромережі картинки з містом, що горить, за кілька місяців до пожежі.

Федеральна влада США заарештувала підозрюваного в підпалі, який став причиною пожежі в Лос-Анджелесі, що забрала життя 12 осіб і знищила ліси.

Як повідомляє The Verge, серед представлених доказів - зображення палаючого міста, яке підозрюваний нібито згенерував за допомогою ChatGPT.

Тимчасовий прокурор Центрального округу Каліфорнії повідомив, що 29-річний Джонатан Ріндеркнехт із Флориди звинувачується в умисному підпалі, що призвів до пожеж у Пасифік-Палісейдс у січні 2025 року.

За даними Міністерства юстиції США, камери відеоспостереження, свідчення свідків і дані з мобільного телефону підтверджують присутність Ріндеркнехта поруч із місцем загоряння.

Серед доказів також згадується запит до ChatGPT на створення "дистопічної картини з палаючим лісом і людьми, які намагаються втекти". За версією прокуратури, це зображення було створено за кілька місяців до початку пожежі.

Як уточнює Міністерство юстиції США, Ріндеркнехт звинувачується в підпалі Lachman Fire, який почався 1 січня 2025 року. Хоча пожежникам вдалося локалізувати пожежу, вогонь незабаром розгорівся знову і перетворився на Palisades wildfire - третю за руйнівністю пожежу в історії Каліфорнії.

За версією обвинувачення, Ріндеркнехт у ніч на Новий рік висадив пасажира Uber, де він працював, припаркував машину біля стежки Skull Rock і почав іти нею, знімаючи відео на iPhone. При цьому він слухав французький реп Un Zder, Un The, де в кліпі горить сміттєвий бак.

Після опівночі 1 січня, як стверджує прокуратура, Ріндеркнехт підпалив ліс і зателефонував у 911, водночас поставивши ChatGPT запитання: "Ви несете відповідальність, якщо пожежа почалася через вашу сигарету?"

