Режим блокування, призначений для захисту від кібератак, поки нікому не вдалося зламати, кажуть у компанії.

Apple переглянула бонуси програми Security Bounty, яка стимулює користувачів і "білих хакерів" знаходити вразливості в системах компанії. З листопада 2025-го року розмір винагород значно зросте, передає Engadget.

Так, головна нагорода тепер становить $2 мільйони. Її можна отримати за знаходження ланцюжка вразливостей, що дають змогу отримувати доступ до системи без участі користувача. Найчастіше такі вразливості використовують у складному шпигунському ПЗ.

Ця виплата може бути збільшена до $5 мільйонів, якщо фахівцям вдасться зламати режим блокування в iPhone. Компанія додала цю функцію в iOS ще у 2022 році, і, за словами розробників, поки нікому не вдалося зламати її.

Крім того, Apple збільшила нагороду до $1 млн за виявлення атак, які потребують фізичного доступу до девайса або однієї дії з боку користувача. За успішну атаку на заблокований пристрій виплатять до $500 тисяч.

Для полегшення завдання компанія надала доступ до вихідного коду, віртуального середовища і технічного керівництва з виявлення вразливостей.

Загалом Apple витратила на виплати Security Bounty понад $35 мільйонів з моменту запуску. Виплати отримали понад 800 фахівців, але по-справжньому великих виплат було мало.

Експерти кажуть, що користувачам Android потрібно терміново оновити систему. Останнє оновлення безпеки усуває 84 вразливості, дві з яких активно використовуються зловмисниками.

Ще раніше на Android-смартфонах з'явилася корисна функція для боротьби з крадіжками. Якщо ШІ-алгоритм виявить нетипові різкі рухи (як коли смартфон різко вихоплюють із рук), екран пристрою автоматично заблокується на код-пароль.

