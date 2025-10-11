Дрони постійно часто стають причиною затримок в аеропортах. Асоціація німецьких авіакомпаній скаржиться, що ця проблема давно відома, але влада не поспішає її вирішувати.

У світлі загрози, що виходить від дронів, німецькі авіакомпанії зажадали від влади вирішити цю проблему.

Як пише Spiegel, безпілотники постійно стають причиною затримок у німецьких аеропортах, а простої обходяться авіакомпаніям занадто дорого.

"У загрозливій ситуації дрони мають бути збиті", - висловив думку президент Асоціації німецьких авіакомпаній (BDF) Петер Гербер і додав, що потрібно терміново прояснити, хто несе відповідальність у загрозливій ситуації.

"Мене дратує, що важливість дронів усвідомлюється тільки зараз, хоча ми вказуємо на цю проблему вже 10 років", - констатував Гербер.

Видання зазначило, що через зростання кількості інцидентів із дронами в аеропортах уряд Німеччини вирішив посилити захист. Цього року до спеціальних підрозділів Федеральної поліції буде додано підрозділ із захисту від дронів. Також планується ввести в експлуатацію федеральний і земельний центри захисту від дронів.

Гербер заявив, що виявлення і захист від дронів є завданнями із захисту від загроз і тероризму, за які має платити держава:

"У цивільних аеропортах федеральна поліція повинна мати повноваження зупиняти безпілотники - і навіть збивати їх за необхідності".

Безпілотники в країнах Європи

Безпілотники і повітряні кулі викликали хвилю паніки в країнах НАТО. Під час останніх інцидентів були закриті аеропорти Вільнюса і Мюнхена. Данія і Польща також підозрювали вторгнення з боку Росії.

