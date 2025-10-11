В рамках програми LYRA буде посилена обороноздатність обох країн.

Україна та Велика Британія підписали документ про партнерство у сфері технологій для поля бою.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль. "Документ визначає намір сторін спільно розробляти та масштабувати оборонні технології. Зокрема, країни домовилися про створення робочої групи, яка координуватиме спільні проєкти у межах програми LYRA", - написав він у Telegram.

За словами Шмигаля, метою LYRA є посилення обороноздатності обох країн шляхом поєднання українського та британського оборонно-промислового та наукового потенціалу, що дозволить спільно проводити розробку, модернізацію і масштабування виробництва систем озброєння.

Крім того, було підписано проєктну домовленість щодо спільного з Великою Британією виробництва артилерії.

Оборонна співпраця України та Великої Британії

Україна та Велика Британія планують спільно виготовляти дрони-перехоплювачі для боротьби з роями безпілотників типу "Шахед", які щодня запускає Росія по цивільній та енергетичній інфраструктурі.

Міністр із питань обороноздатності та промисловості Британії Люк Поллард зазначив, що "дуже скоро" Велика Британія вироблятиме близько 2000 безпілотників на місяць і відправлятиме їх ЗСУ.

Крім того, Велика Британія передала Україні ракети для протиповітряної оборони на п’ять місяців раніше запланованого терміну.

