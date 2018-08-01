Стало відомо, що приносить українцям найбільше радості

Соціологи з'ясували, що тільки 1% українців нічого не приносить радості у житті.

Найбільше радості у житті українцям приносять родина (74%), діти (63%), друзі (49%), подорожі (30%), спілкування з природою (30%), гроші (29%), музика (27%), робота (25%), домашні тварини (24%) та подарунки (22%).

Про це свідчать результати опитування населення України, який опублікувала соцiологiчна група "Рейтинг".

Згідно з інформацією, групи "родина", "діти" та "друзі" є лідерами у рейтингу радості всі останні 10 років, протягом яких компанія досліджує дане питання.

"Майже кожному п’ятому українцю приносять радість відпустки/канікули, книжки, інтернет, перегляд телевізору, їжа, секс, а також порання по господарству та заняття спортом. Кожному шостому – кіно, дні народження, молитва, шопінг. Майже кожному десятому – театр, танці, пісні, перемоги улюбленої команди чи просте усамітнення. Близько 5% приносять радість навчання та алкоголь, 1-2% – азартні ігри та легкі наркотики. Тільки 1% українців зазначили, що їм нічого не приносить радість у житті", - йдеться в опитуванні.

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Зазначається, що за останні 10 років найбільше зросло відчуття радості від родини, дітей, друзів, відпусток і подорожей, домашніх тварин і спілкування з природою, зайняття спортом, сексу, їжі, книжок, театру, співів і танців. Натомість за цей же період суттєво зменшилося число людей, які отримують радість від перегляду телевізору (у 2009-2011 рр це потрапляло у п’ятірку рейтингу радості, а сьогодні - у середину другої десятки).

Водночас, згідно з результатами опитування, старші люди відчувають відносно більше радості лише від перегляду телевізору, порання по господарству та молитви. Також сюди можна віднести домашніх тварин, книжки, співи та усамітнення, де немає відчутної вікової різниці. Респондентам середнього віку ж відносно більше радості приносять діти та робота. Молоді – друзі, гроші, музика, їжа, секс, спорт, кіно, шопінг, танці, навчання.

Разом з тим, жінкам відносно більше за чоловіків радості приносять родина, діти, природа, подарунки, книжки, шопінг, танці, співи, театр, домашнє господарство, молитва, усамітнення. Чоловікам же відносно більше радості приносять друзі, робота, їжа, інтернет, секс, зайняття спортом, кіно, перемоги улюбленої команди, алкоголь та азартні ігри.

При цьому, люди з вищими доходами відчувають відносно більше радості практично від всього, окрім, перегляду телевізору та домашнього господарства. А діти приносять радість усім незалежно від рівня доходів респондентів.

Опитування проводилося 10-15 липня 2018 року серед населення України від 18 років і старші шляхом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Вибірка, яка становить 2000 осіб, репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Похибка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.

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