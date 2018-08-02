Луценко запропонував замінити «пострадянське» звання Героя України новою нагородою

На думку генпрокурора, звання "Герой України" є пострадянською нагородою за змістом та формою, яке себе дискредитувало.

Генеральний прокурор Юрій Луценко у 2014 році, не обіймаючи жодної посади, пропонував завершити дію нагороди "Герой України" та ввести нову найвищу нагороду - "Золотий Тризуб".

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко заявив під час брифінгу.

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"Вже давно треба було приймати особливе державне рішення щодо звання "Герой України". Відразу після Майдану я, будучи тоді простим громадянином України, але який мав доступ до виконуючого обов'язків президента, потім - до новообраного президента, пропонував завершити дію цієї нагороди, підвести риску і ввести нову найвищу нагороду, наприклад, "Золотий Тризуб", - сказав він.

За словами генпрокурора, наразі надати нового подиху цій ідеї зможуть журналісти і громадськість.

"Можливо, журналісти і громадськість зможуть дати новий подих цій моїй ідеї. Власне, я підтримував не один, багато хто тоді говорив про таку необхідність. Я навіть по секрету можу сказати, що президент Петро Порошенко був близький до такого рішення, але на той момент приймалося рішення про нагороду усіх загиблих героїв Небесної сотні. І їхні родини наполягали на відзначенні їх саме цією державною нагородою", - зазначив Луценко.

"Мені здається, не пізно зараз провести таку дискусію. І почати нову сторінку нагороджень з особливими вимогами до нагороджень з точки зору термінів між подвигом і нагородженням, аби емоції не впливали на такі рішення; певними правилами внесення такого подання, як наприклад, кількість раніше нагороджених, що клопоче щодо нагородження іншого... і багато інших механізмів, які діють в усталеній демократії", - додав генпрокурор.

При цьому, на думку Луценка, звання "Герой України" є пострадянською нагородою за змістом та формою, яке себе дискредитувало.

Разом з тим Луценко повідомив, що наразі четверо чинних Героїв України є фігурантами кримінальних проваджень.

Нагадаємо, 25 травня 2016 року Петро Порошенко вручив Надії Савченко, звільненій з російського ув'язнення, орден «Золотої Зірки» Героя України.

У березні, коли з'явилася інформація про причетність Савченко до підготовки терактів і держперевороту, вона заявила, що готова повернути нагороду Порошенко.