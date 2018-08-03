У Росії затримано і засуджено понад 2,3 тисячі українців - МЗС
14:06, 03 серпня 2018Політика
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В українському зовнішньополітичному відомстві уточнили, що йдеться про період останніх трьох років.
Ілюстрація / REUTERS
За останні три роки в Російській Федерації затримано і засуджено понад 2 тисячі 300 громадян України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник директора департаменту – начальник Управління консульського забезпечення МЗС України Василь Кирилич на прес-конференції.
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"Понад 2 тисячі 300 громадян України затримано, засуджено в Російській Федерації", - наголосив Кирилич.
Він сказав, що йдеться про період останніх трьох років.
Раніше повідомлялося, що Кабмін ухвалив рішення про виділення по 100 тис. грн сім'ям політичних в'язнів, які перебувають у в'язницях в Росії і на окупованих територіях.
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