Селезньов: президент ще не ухвалював рішення про чергову хвилю мобілізації

Про це він сказав у ефірі Еспресо.TV. "Рішення щодо мобілізації ухвалюється верховним головнокомандувачем. Таке рішення ще не ухвалено. На підставі указу президента своє рішення приймає Верховна Рада, яке закріплюється законом. Лише після того збройні сили виконуватимуть завдання щодо проведення наступної хвилі мобілізації", - зазначив Владислав Селезньов.

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"Щодо кількісних показників, які будуть реалізовані під час проведення четвертої хвилі мобілізації, то до лав призиватимуться ті військовозобов’язані, які самі бажають цього. Це патріоти, яким не байдужа доля України", - наголосив він.

Нагадаємо, міністр оборони Степан Полторак не виключає ще однієї хвилі часткової мобілізації. За його словами, мобілізація потрібна, "бо треба міняти хлопців, які вже півроку перебувають на фронті. Вона потрібна, але її необхідно проводити з урахуванням тих прорахунків, які були допущені до цього".