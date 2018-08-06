Тимошенко розповіла про своє бачення національної ідеї України

Політик зауважила, що за свіжою статистикою, українські заробітчани впродовж року перерахували в країну 5 мільярдів євро.

Сьогодні національна ідея України полягає у створенні таких умов, за яких українцям було б добре працювати у своїй рідній державі, за яких людям хотілося б жити тут, а не втікати до інших більш розвинених країн.

Про це Юлія Тимошенко заявила на своїй особистій сторінці у Facebook.

Вона зауважила, що, за свіжою статистикою, українські заробітчани впродовж року перерахували в країну 5 мільярдів євро.

«І це якраз та сила, що й тримає національну економіку на плаву. Це – прості люди, які намагаються вижити, всупереч «реформам» і реально дбають про свої родини та свою країну», – написала лідер «Батьківщини».

«Уряд і влада хай би їхали за кордон «на заробітки»… Якраз днями бачила новину, що у Польщі пройшов фестиваль мильних бульбашок. Це якраз українська урядова специфіка. Гадаю, наша влада привезли б звідти «золоті медалі», – іронізує Тимошенко.

Керівник фракції також нагадала, що гривня наприкінці липня – на початку серпня пробила психологічну позначку – 27 гривень за один долар США.

«В уряді та Нацбанку такі коливання бадьоро пояснили. «То – нормально», – кажуть. «Це тому що компанії перераховували дивіденди за кордон, а нерезиденти вийшли з ОВДП»… Ага, ясно… Раніше так само впевнено пояснювали затримку з виплатами пенсій по всій країні. Якісь там «розриви» в платежах виникли. Це також – у «межах норми», – зазначила Юлія Тимошенко.

За її словами, наша влада взагалі може пояснити що завгодно чим завгодно.

«Погані дороги – особливостями ландшафту та локальними зсувами ґрунтів, затримку з виплатами пенсій – «розривами», корупцію – недосконалістю законодавства, інфляцію – літньою спекою чи дощами… Єдине, чого вона прояснить ніяк не в змозі, – чому самій владі живеться дедалі краще й краще, а людям – дедалі гірше й гірше. Чому по телевізору – все добре, а у холодильниках – не дуже… Чому є «144 реформи», але – жодного результату», – підсумувала вона.