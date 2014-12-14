За добу терористи 14 раз обстріляли українських військових - штаб АТО

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

Здебільшого, бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї. Однак для провокацій порушення режиму припинення вогню один раз використовувалась система РСЗВ БМ-21 «Град», міномети та ПТКР, йдеться в повідомленні.

За даними штабу, в зону ураження ворожого вогню потрапили райони населених пунктів Фрунзе, Кримське, Станиця Луганська, Верхньоторецьке, Авдіївка, Нікішино, Дебальцеве.

В міжнародному аеропорту «Донецьк» українські воїни продовжують утримувати зайняті рубежі, підкреслили в штабі.

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Артилерія сил АТО та військовослужбовці підрозділів вогонь у відповідь на провокаційні дії бойовиків не відкривали, йдеться в повідомленні.

Підрозділи сил АТО продовжують виконання завдань щодо утримання займаних рубежів та позицій: блокпостів, опорних пунктів, базових таборів та відновлення боєздатності підрозділів, додали в прес-центрі.