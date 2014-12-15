Бойовики переходять до тактики диверсій - екс-голова розвідки

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав екс-голова Служби зовнішьої розвідки Микола Маломуж.

«Ситуація на сході не покращилася суттєво. Російська Федерація та екстремістські сили змінюють тактику. Замість масштабних військових операцій проводяться диверсійні, розвідувальні", - сказав він.

Читайте такожБойовики підірвали залізничний міст біля ДонецькаЗокрема, саме з цим колишній голова розвідки пов'язує заборону роботи трьох аеропортів у центрі та на сході України.

"Уже зараз є реальні загрози повітряному простору: є оперативні данні про те, що представники «ЛНР», «ДНР» при сприянні спецслужб РФ намагаються провести ряд заходів, пов'язаних з польотами літаків у зоні Донецької, Дніпропетровської, Харківської, Запорізької та Луганської областей. Виходячи з цього, вжито відповідні заходи безпеки", - сказав Маломуж.

Державіаслужба повністю заборонила польоти в аеропорти Харкова, Дніпропетровська та Запоріжжя 13 грудня з міркувань безпеки. Заборона подовжена до ранку 16 грудня.