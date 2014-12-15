Міноборони: аеропорти Харкова, Запоріжжя та Дніпропетровська закриті з міркувань безпеки

Про це повідомила прес-секретар Міністерства оборони Вікторія Кушнір сьогодні на брифінгу. «У нас немає іншої інформації, крім тієї, що ці аеропорти (Харкова, Запоріжжя та Дніпропетровська - УНІАН) були закриті у зв'язку з питаннями безпеки», - зазначила вона.

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Також Вікторія Кушнір додала, що «згідно з законом України про боротьбу з тероризмом, відповідає за цей напрямок роботи СБУ».

Як повідомляв УНІАН, Державна авіаційна служба з 13 грудня закрила всі польоти в Харків, Дніпропетровськ і Запоріжжя з міркувань безпеки. Заборона продовжена до ранку вівторка, 16 грудня.