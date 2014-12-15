Міноборони: аеропорти Харкова, Запоріжжя та Дніпропетровська закриті з міркувань безпеки
10:29, 15 грудня 2014Політика
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Аеропорти Харкова, Запоріжжя та Дніпропетровська закриті у зв'язку з питаннями безпеки.
Три аеропорти закриті до 16 грудня / cryptozoo.ru
Про це повідомила прес-секретар Міністерства оборони Вікторія Кушнір сьогодні на брифінгу. «У нас немає іншої інформації, крім тієї, що ці аеропорти (Харкова, Запоріжжя та Дніпропетровська - УНІАН) були закриті у зв'язку з питаннями безпеки», - зазначила вона.
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Також Вікторія Кушнір додала, що «згідно з законом України про боротьбу з тероризмом, відповідає за цей напрямок роботи СБУ».
Як повідомляв УНІАН, Державна авіаційна служба з 13 грудня закрила всі польоти в Харків, Дніпропетровськ і Запоріжжя з міркувань безпеки. Заборона продовжена до ранку вівторка, 16 грудня.
Аеропорти Харкова, Дніпропетровська та Запоріжжя не працюватимуть до вівторка
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