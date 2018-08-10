Українські дипломати просять владу Росії дозволити відвідати Сенцова
Українські дипломати просять Федеральну службу виконання покарань РФ дозволити відвідати незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова.
Про це перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко написала у Facebook.
"Посольство України в РФ і наше консульство в Єкатеринбурзі надіслали чергове звернення до ФСВП РФ (Федеральна служба виконання покарань - УНІАН) щодо надання дозволу на відвідання Олега Сенцова консульською посадовою особою. Відповіді поки що немає", - повідомила вона.
За словами Геращенко, українські консули докладають усіх зусиль, аби добитися зустрічі з Сенцовим. "Наші дипломати також звернулися до іноземного дипкорпусу в РФ з проханням добиватися відвідин Олега Сенцова, посилити увагу світу до повільного вбивства Олега та інших українських бранців в російській тюрмі", - заявила Геращенко.
"Українська сторона ще раз надіслала пропозицію РФ щодо зустрічі омбудсменів Людмили Денисової і Тетяни Москалькової у Мінську чи на іншому майданчику для розблокування процесу відвідин утримуваних і їхнього негайного звільнення", - додала Геращенко.
Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалі офісів партій на півострові. Російський суд в серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення. Сенцов перебуває в колонії у місті Лабитнангі на Ямалі.
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14 травня він оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.
13 липня стало відомо, що мати режисера Людмила Сенцова написала листа президенту РФ Володимиру Путіну з проханням про помилування її сина.
7 серпня в УФСВП Росії у Ямало-Ненецькому автономному окрузі запевнили, що стан здоров'я Сенцова оцінюється російськими лікарями як задовільний. Як зауважили у відомстві, йому призначено та проводиться лікування, спрямоване на підтримку основних функцій органів і систем організму, недопущення розвитку ускладнень.
При цьому адвокат Дмитро Дінзе, який відвідав режисера в колонії, заявив, що стан Сенцова погіршується: у нього дуже низький пульс (близько 40 ударів на хвилину) і сильно знизився гемоглобін, що призвело до анемії. Адвокат повідомив, що припиняти голодування політв'язень не планує.
8 серпня сестра Сенцова Наталія Каплан повідомила, що її брат майже не встає, а його стан катастрофічно поганий.
Денісова попросила Москалькову організувати переведення Сенцова у московський інститут або лікарню, де є спеціалісти з ендогенного харчування. Також Денісова попросила керівника адміністрації Путіна посприяти розгляду клопотання про помилування Сенцова.