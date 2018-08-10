Українські дипломати просять владу Росії дозволити відвідати Сенцова

Також українська сторона закликає іноземних дипломатів добиватися дозволу на відвідання Сенцова і посилити увагу світу до повільного вбивства українських бранців в російських в'язницях.

Українські дипломати просять Федеральну службу виконання покарань РФ дозволити відвідати незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова.

Про це перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко написала у Facebook.

"Посольство України в РФ і наше консульство в Єкатеринбурзі надіслали чергове звернення до ФСВП РФ (Федеральна служба виконання покарань - УНІАН) щодо надання дозволу на відвідання Олега Сенцова консульською посадовою особою. Відповіді поки що немає", - повідомила вона.

За словами Геращенко, українські консули докладають усіх зусиль, аби добитися зустрічі з Сенцовим. "Наші дипломати також звернулися до іноземного дипкорпусу в РФ з проханням добиватися відвідин Олега Сенцова, посилити увагу світу до повільного вбивства Олега та інших українських бранців в російській тюрмі", - заявила Геращенко.

"Українська сторона ще раз надіслала пропозицію РФ щодо зустрічі омбудсменів Людмили Денисової і Тетяни Москалькової у Мінську чи на іншому майданчику для розблокування процесу відвідин утримуваних і їхнього негайного звільнення", - додала Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалі офісів партій на півострові. Російський суд в серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення. Сенцов перебуває в колонії у місті Лабитнангі на Ямалі.

Читайте такожЗ'явилися фото Сенцова у російській колонії

14 травня він оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.

13 липня стало відомо, що мати режисера Людмила Сенцова написала листа президенту РФ Володимиру Путіну з проханням про помилування її сина.

7 серпня в УФСВП Росії у Ямало-Ненецькому автономному окрузі запевнили, що стан здоров'я Сенцова оцінюється російськими лікарями як задовільний. Як зауважили у відомстві, йому призначено та проводиться лікування, спрямоване на підтримку основних функцій органів і систем організму, недопущення розвитку ускладнень.

При цьому адвокат Дмитро Дінзе, який відвідав режисера в колонії, заявив, що стан Сенцова погіршується: у нього дуже низький пульс (близько 40 ударів на хвилину) і сильно знизився гемоглобін, що призвело до анемії. Адвокат повідомив, що припиняти голодування політв'язень не планує.

8 серпня сестра Сенцова Наталія Каплан повідомила, що її брат майже не встає, а його стан катастрофічно поганий.

Денісова попросила Москалькову організувати переведення Сенцова у московський інститут або лікарню, де є спеціалісти з ендогенного харчування. Також Денісова попросила керівника адміністрації Путіна посприяти розгляду клопотання про помилування Сенцова.