В Євросоюзі очікують, що Росія забезпечить Сенцова належним лікуванням

В ЄС відреагували на інформацію про погіршення стану здоров'я українського політв’язня.

В Європейському Союзі очікують, що Російська Федерація забезпечить незаконно засудженому українському режисеру Олегу Сенцову, який з 14 травня голодує на знак протесту, належним лікуванням.

Про це йдеться у заяві речниці Європейського Союзу Майї Косьянчич, оприлюдненій на сайті Європейської служби зовнішніх справ.

Читайте такожУкраїнські дипломати просять владу Росії дозволити відвідати Сенцова

«Стан здоров'я пана Сенцова, згідно з повідомленнями, стрімко погіршується. Ми очікуємо, що Росія забезпечить його належною медичною допомогою в інституалізованому медичному закладі у відповідності з тимчасовим заходом Європейського суду з прав людини від 25 липня», - наголосила вона.

«Європейський Союз очікує, що міжнародні стандарти із захисту прав людини на півострові будуть дотримані і усі незаконно утримувані під вартою українські громадяни у Росії та на Кримському півострові будуть звільненні без зволікання», - підкреслила Косьянчич.

Як повідомляв УНІАН, 25 липня Європейський суд з прав людини ухвалив рішення щодо забезпечувальних заходів стосовно незаконного засудженого в Росії українського режисера Сенцова, який голодує з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів у Росії. Зазначається, що згідно з пунктом 39 положення Суду, ЄСПЛ має право вказати будь-якій державі-підписанту Європейської конвенції про права людини на тимчасові заходи, які повинні бути здійснені невідкладно. Суд закликав Росію надати Сенцову відповідне лікування, а самому режисеру запропонував прийняти лікування заради порятунку його життя.