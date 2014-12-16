Найкраща відповідь тим, хто дестабілізує Україну, зробити її успішною – єврокомісар

Таку думку він висловив у понеділок в Брюсселі на прес-конференції, яка відбулася по завершенню першого засідання Ради асоціації.

«Краща відповідь тим, хто хоче дестабілізувати Україну – демонструвати, що вона може і буде безпечною країною, яка відкрита для бізнесу, як з середини, так і ззовні. Це – як раз та історія успіху, про яку говорив прем’єр-міністр (прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк - УНІАН)”, - сказав єврокомісар.

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Хан запевнив, що Європейська Комісія буде продовжувати надавати «безпрецедентний рівень фінансової підтримки». «Але я думаю, що це зрозуміло, що така підтримка надається за умови проведення реформ, без яких Україна не може сподіватися побудувати стабільне відновлення», - підкреслив єврокомісар.

У цьому зв’язку він зазначив, що погоджена дорожня карта, є «чітка урядова програма з довгим списком дій».

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Крім того, Хан наголосив, що багато вже було зроблено. «Було ухвалено необхідне законодавство у сфері верховенства права, боротьби з корупцією, у сфері незалежності судової системи. Це як раз те, що за люди боролися та вмирали на Майдані. Але це не тільки про те, щоб ухвалити необхідне законодавство, але й про конкретне виконання. Всі європейські інституції на українській стороні, тому що ми хочемо бачити Україну успішною, і вона буде успішною», - переконаний єврокомісар.