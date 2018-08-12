Російське судно в порту Херсона: Денісова пояснила ситуацію з екіпажем

Вона зазначила, що мала розмову з капітаном судна.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова пояснила, що згідно з інформацією, яка надійшла до неї від Служби безпеки та Держприкордонслужби, відомства не мають будь-яких претензій до членів екіпажу російського судна "Механік Погодін", яке зайшло в Херсонський морський торговельний порт, проте є нюанси.

Про це Денісова вранці 12 серпня написала у своєму Facebook.

Вона зазначила, що мала розмову з капітаном судна.

"Ще вчора я отримала інформацію від Служби безпеки та Прикордонної служби, що саме до людей вони претензій не мають. На судні перебуває 12 членів екіпажу включно із капітаном, які є громадянами Російської Федерації. Всі вони пройшли прикордонний контроль, вільні в своїх пересуваннях, їх ніхто не утримує. Вони не під санкціями", – зазначила український омбудсмен.

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Проте під санкціями перебуває саме судно і майно, яке, за попередніми даними, належить компанії ВЕБ "Лізінг", а вона була внесена до санкційного списку наприкінці липня 2018 року.

Станом на ранок 12 серпня екіпаж російського судна "Механік Погодін" залишається на борту і не бажає покидати транспортний засіб, який перебуває під українськими санкціями.

10 серпня у Херсонський морський торговий порт зайшло судно під російським прапором, яке є в санкційному списку РНБО. У Росії вже встигли заявити, що Україна ледь не насильно утримує екіпаж судна.

Вчора, 11 серпня, уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова заявила, що суд по затриманому російському танкеру відбудеться в понеділок.