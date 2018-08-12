Сестра Сенцова закликала не розголошувати жодної попередньої інформації про його можливе звільнення

Ніч, що минула, коли з'явилася інформація про нібито вивезення Сенцова з колонії, була для його близьких дуже важкою.

Сестра незаконно засудженого в РФ українця Олега Сенцова Наталія Каплан закликала не розголошувати жодної інформації про його звільнення доти, поки Сенцов не залишить Росію.

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Як зазначила Каплан в Facebook, ніч, що минула, коли з'явилася інформація про вивезення Сенцова з колонії в Лабитнангі, була для його близьких дуже важкою.

«Ніч була жахлива. Будь ласка, давайте зробимо висновки:

1. Будь ласка, не треба дзвонити мамі Олега доти, поки інформацію не підтверджено. Тим більше вночі, тим більше стороння людина.

2. Навіть якщо ви, дійсно, дізналися, що Олега відпускають, не треба видавати ЖОДНОЇ інформації, поки він не покине Росію. Така передчасна інформація, навіть будучи правдою, може нашкодити ситуації. Усі ми бачимо, як все нестабільно у царстві стабільності», – підкреслила сестра політв'язня.

Нагадаємо, журналістка Вікторія Івлєва напередодні розповсюдила інформацію, згідно з якою літак з Сенцовим нібито вилетів з міста Салехард. Пізніше цю інформацію спростували у ФСВП Росії. Сама Івлєва зазначила, що «над ними просто посміялися».

Як повідомляв УНІАН, Сенцов почав голодування 14 травня 2018 року. Він вимагає звільнити всіх утримуваних Росією українських політв'язнів.

Українця було затримано російськими силовиками в Криму 11 травня 2014 року. Його звинувачували в нібито підготовці терактів на півострові під час окупації Росією. Пізніше Сенцова звинуватили у зберіганні зброї і вибухівки. 5 серпня 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років суворого режиму.

9 серпня адвокат політв'язня повідомив, що стан Сенцова важкий, у нього сталась третя криза голодування.