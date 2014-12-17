Порошенко: Зараз українці проходять через страшні випробування заради вступу до ЄС

Україна очікує отримати від західних країн солідарності у питанні конфлікту з Росією, допомоги в реалізації реформ та фінансової підтримки.

Про це президент України Петро Порошенко сказав в опублікованому сьогодні інтерв'ю у виданні Gazeta Wyborcza.

"Нам необхідні три речі. По-перше, світова солідарність та підтримка нашої боротьби за суверенітет і територіальну цілісність", - сказав Порошенко, додавши, що майже 70% українців готові зі зброєю в руках воювати за власну державу.

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На другому місці, за його словами, важливою є підтримка західних держав у проведенні реформ, необхідних для європейської інтеграції України. Він нагадав про свою програму "Стратегія 2020", зауваживши, що українська влада планує до того часу реалізувати реформи, необхідні для інтеграції до ЄС.

"По-третє, нам потрібна економічна допомога. 10% нашого економічного потенціалу знищено, у тому числі практично вся промисловість на сході. Росія використовує проти нас економічне ембарго", - сказав Порошенко, відзначивши, що, незважаючи на труднощі, українці витримують цей "натиск ворогів".

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Президент України також назвав найважливішими завданнями, котрі зараз стоять перед українською владою, боротьбу з корупцією, проведення реформ та європейську інтеграцію Української держави.

"Ця остання ціль мобілізує людей та допомагає їм переживати нинішні труднощі. Гасло вступу до Європи мобілізувало українців рік тому на Майдані і тепер запалює промінь надії в їхніх серцях. Завдяки цій перспективі мають сенс ці страшні випробування, через які зараз проходимо", - сказав він, зауваживши, що 80% українців хочуть вступу України до ЄС.

Порошенко також подякував Польщі за підтримку України.