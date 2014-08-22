Україну не влаштує заморожування конфлікту з Росією — АП

Про це в ефірі телеканалу "Україна" заявив заступник глави Адміністрації президента (АП) України Валерій Чалий, пише Gazeta.ua.

Чалий уточнив, що наша держава розраховує на військово-технічне співробітництво з ЄС.

"Йдеться про засоби зв'язку, безпілотники для моніторингу кордону тощо. Україна не просить Європу про пряму військову допомогу", - пояснив представник АП.

Крім того, він підкреслив, що Україну не влаштує заморожування конфлікту з Російською Федерацією.

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"Заморожений конфлікт" нас не влаштовує. Він може швидко привести до нової ескалації. Ми хочемо вирішення питання у стратегічній площині", - заявив Чалий.

Заступник глави Адміністрації президента підкреслив, що Україна сподівається, що Росія не перешкоджатиме паралельному наданню гуманітарної допомоги Донбасу, як зі свого боку, так і з українського.

Нагадаємо, Російська Федерація просить Раду Безпеки ООН ухвалити заяву про припинення в Україні вогню на період доставки гуманітарної допомоги. Про це йдеться в заяві МЗС Росії.