Рада розгляне скасування позаблокового статусу України на наступному тижні

Про це повідомив голова Верховної Ради Володимир Гройсман (відповідно до календарного плану сесії, депутати в пленарному режимі працюватимуть 23-26 грудня - УНІАН).

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Він зазначив, що є 3 альтернативні законопроекти, які потребують обговорення різних комітетів.

"За процедурою, на наступний пленарний тиждень він внесений і буде поставлено на голосування. Я переконаний в тому, що він набере більшість голосів", - сказав спікер.

Володимир Гройсман додав, що в цьому питанні немає ніяких розбіжностей ні парламенту, ні у президента, ні у Кабміну.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня Верховна Рада внесла до порядку денного на поточний тиждень 3 альтернативних законопроекти про скасування позаблокового статусу України.