Про "жучок" в акваріумі знали лише троє: Ситник розповів, як з’явилася справа проти Холодницького

На питання, скільки саме людей знали про «жучок», директор НАБУ відповів: «Троє. Грубо кажучи, троє людей».

Лише троє детективів Національного антикорупційного бюро знали, що в кабінеті керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького встановлений таємний прослуховувальний пристрій.

Про це в інтерв’ю "Громадському" розповів директор НАБУ Артем Ситник.

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Відповідаючи на питання, як з’явилася справа щодо Холодницького, Ситник сказав: «Було зареєстровано кримінальне провадження в Генеральній прокуратурі. І нею було отримано дозвіл суду на проведення негласних слідчих дій. Виконання цієї ухвали було доручено детективам НАБУ. І силами оперативно-технічного управління, і детективами НАБУ ця ухвала була виконана. Про виконання цієї ухвали знала дуже обмежена кількість осіб, виключно з детективів НАБУ».

На уточнююче питання, скільки саме людей знали про «жучок», Ситник відповів: «Троє. Грубо кажучи, троє людей».

«У Генпрокуратурі лише знали про те, що є ця ухвала. Але яким як вона виконується, почалося її виконання чи ні – Генеральна прокуратура про це не знала. Тоді на певному етапі було виявлено цю апаратуру. Тези про те, що тут немає нічого кримінального, якраз не відповідають дійсності. Це наша думка», — додав директор НАБУ.