У Росії засудили українця за участь у публічних акціях в Україні, «спрямованих проти інтересів» РФ

Романа Терновського було затримано в Ростовській області у жовтні 2017 року за «пропаганду» у Facebook «Правого сектора».

У Росії засудили громадянина України Романа Терновського за участь у публічних акціях в Україні, «спрямованих проти інтересів» РФ.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Слідчого комітету Росії.

«Докази, зібрані Головним слідчим управлінням Слідчого комітету Російської Федерації, визнані судом достатніми для винесення вироку громадянину України Роману Терновському. Його визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 282.2 КК РФ (участь у діяльності екстремістської організації)», - йдеться в повідомленні.

Заявляється, що слідством і судом встановлено, що у 2015-2016 роках на території України Тернівський займався організацією виготовлення та розповсюдження атрибутики з символікою «Правого сектора», а також брав участь у публічних акціях, спрямованих проти інтересів Російської Федерації.

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За інформацією СК РФ, 15 лютого 2016 року в районі пункту пропуску «Гоптівка» на російсько-українському кордоні в Харківській області Терновський брав участь в акції щодо блокади транзиту російських вантажівок, що проводилася, в тому числі, представниками «Правого сектора». У СК РФ заявляють, що акція проводилася «в порушення наявних між Росією і Україною домовленостей про дружбу, співробітництво і партнерство», а також про безперешкодний транзит транспорту, «з метою завдання майнового і репутаційного збитку Російській Федерації в її зовнішньоекономічних зв'язках».

Крім цього, у СК РФ зазначили, що 12 червня 2016 року Терновський та інші учасники ПС провели аналогічну цілеспрямовану акцію зі зриву заходів на честь Дня Росії в Генеральному консульстві РФ у Харкові; також Терновського звинуватили у пропаганді «Правого сектора» в інтернеті, в тому числі серед осіб, «які постійно проживають на території Росії».

«Вироком суду Терновському призначено покарання у вигляді 2 років 3 місяців позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії загального режиму. Вирок набрав законної чинності. Робота щодо встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності інших учасників забороненої на території Росії екстремістської організації «Правий сектор» триває», - заявили у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року Слідчий комітет РФ заявив про затримання в Ростовській області громадянина України Романа Терновського за «пропаганду» у Facebook «Правого сектора».