Мороз видав бажане за дійсне?

Партія регіонів не планувала сьогодні проведення Політичної ради партії.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар лідера Партії регіонів Родіон МІРОШНИК.

«Звідки з`явилася ця інформація про засідання Політради? У нас нічого не планувалося на сьогодні», - сказав Р.МІРОШНИК.

За його словами, зараз проходить засідання Ради фракції Партії регіонів у Верховній Раді. «Рада фракції збирається на засідання практично щодня, і в цьому немає нічого надзвичайного», - підкреслив прес-секретар Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні лідер СПУ, голова ВР О.МОРОЗ заявив про те, що робоча група з представників Антикризової коаліції і «Нашої України» починає роботу з можливого створення «широкої» коаліції. При цьому О.МОРОЗ зазначив, що зараз мають відбутися засідання політради «Нашої України» і Партії регіонів, за підсумками яких о 15.00 відбудеться зустріч у Президента України Віктора ЮЩЕНКА.