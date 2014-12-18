Путін розповів, коли Росія звільнить Савченко (відео)

Про це він заявив на прес-конференції в Москві, відповідаючи на запитання власного кореспондент УНІАН у РФ.

"Ці люди (двоє російських журналістів, у причетності до вбивства яких звинувачують Савченко - УНІАН) були вбиті. За даними наших правоохоронних органів, навідником при цьому вбивстві була пані Савченко. Якщо в ході попереднього слідства і судового розгляду з'ясується, що вона тут ні при чому, що вона ні в чому не винна, вона буде негайно звільнена. Якщо з'ясується: вона винна і дійсно брала участь у цьому вбивстві, виходжу з того, що суд прийме відповідні рішення, і вона буде відбувати покарання у відповідності з рішенням суду", - сказав Путін.

"Разом з тим, заздалегідь ніхто не має права людини оголошувати винним у вчиненні будь-якого злочину, маючи на увазі, що в нашій країні діє презумпція невинуватості. Тому подивимося, як буде розвиватися попереднє слідство, і до яких висновків прийде суд", - підкреслив Путін.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня на прес-конференції в Москві адвокат льотчиці Марк Фейгін заявив, що дані білінгу мобільного телефону української льотчиці Савченко доводять її алібі і непричетність до загибелі російських журналістів під Луганськом.

Однак, на думку захисника, незважаючи на це, питання звільнення Савченко буде вирішуватися в Кремлі особисто президентом РФ Володимиром Путіним.

Довідка УНІАН. Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі, а потім її перевезли в Росію. Як стверджує російське слідство, під час військових дій в районі Луганська у червні Савченко вступила в батальйон «Айдар». Нібито дізнавшись координати розташування групи російських співробітників ВГТРК та інших цивільних осіб під Луганськом, вона нібито передала ці координати бойовикам, а потім саме за цими координатами був проведений мінометний постріл, в результаті якого загинули співробітники ВГТРК Ігор Корнелюк і Антон Волошин. Також у Росії льотчика звинуватили в незаконному перетині кордону.

26 жовтня на позачергових парламентських виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина».

27 жовтня Басманний суд Москви за клопотанням слідства продовжив термін утримання Савченко під вартою до 13 лютого 2015 року.

Захист Савченко звернулася до Слідчого комітету Росії з проханням про припинення кримінальної справи, виходячи з її статусу военнопленной.

15 грудня Савченко, яка міститься в московському СІЗО, оголосила голодування.