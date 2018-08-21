Україна пропонує Молдові актуалізувати питання будівництва мосту через річку Дністер.

Про це повідомляє "Урядовий портал" з посиланням на слова віце-прем’єр-міністра України Володимира Кістіона після наради у Києві за участі центральних та місцевих органів виконавчої влади.

"Місцева влада Вінниччини вийшла з ініціативою актуалізувати питання будівництва моста через річку Дністер до Молдови як найкоротшого шляху з Балтії до Балкан. Даний проект є економічно вигідним не тільки для України та Молдови, а й всього Європейського Союзу. Тому Уряд України має намір вийти з пропозицією до молдовської сторони підписати найближчим часом відповідну Міжурядову угоду й розпочати будівництво мосту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найпрямішою лінією від столиць балтійських країн до Бухаресту, Софії, Афін чи Стамбулу є шлях через Київ і Кишинів. А між столицями України та Молдови найкоротшим шляхом є автодорога через місто Ямпіль Вінницької області.

"Досі з’єднання між двома європейськими країнами у районах прикордонних населених пунктів Ямпіль-Косеуць на стокілометровій відстані – паромне, яке давно не відповідає вимогам часу та реальним потребам держав. Будівництво сучасного мосту відображене у Транспортній стратегії України до 2030 року. Це говорить про «політичну волю» України реалізувати даний проект», - зауважив Кістіон.