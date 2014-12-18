Бойовики шукають шляхи для відступу через закриття проекту «Новороссия» - Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Проект так званий «Новороссия» був одразу ненародженим дитям, для цього було створено два бандугруповання, які захопили деякі території Донецької та Луганської області й обрали фейкове керівництво», - зазначив він.

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«Проте час показав, що місцеве населення, яке мало б, за задумом організаторів цієї «Новороссии», стати на бік людей, які прийшли з Росії, швидко розібралося і бажає повернути ті часи, які були до так званих «ДНР» та «ЛНР», і спокійно продовжувати жити, отримувати пенсії, заробітну плату», - зауважив Лисенко.

«Ті факти щодо переходу бойовиків так званих «повстанців» на наш бік, передача від них інформації і так зване дезертирство в їхніх лавах показує те, що навіть ті, хто взяв зброю, на початку вже розуміють, що треба повертати назад і шукають шляхи, щоб виправдатись або зробити таким чином, щоб коли на цю територію повернеться законна українська влада, – вони не понесли відповідальності», - додав він.