Початок роботи українсько-польсько-литовської військової бригади перенесено на більш ранній термін

14:16, 18 грудня 2014
Політика
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Створювана Україною, Польщею та Литвою спільна військова бригада почне функціонувати в I кварталі 2015 року замість раніше запланованого кінця 2016 року.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це в Любліні заявив президент України Петро Порошенко на зустрічі з українською громадою.

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"У I кварталі 2015 року вона повинна почати функціонувати. Ніякого часу на розкачку", - сказав Петро Порошенко.

Раніше сьогодні президент відвідав місце дислокації цієї бригади разом з віце-прем'єром Польщі та міністром оборони Томашем Семоняком.

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