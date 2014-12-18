Початок роботи українсько-польсько-литовської військової бригади перенесено на більш ранній термін

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це в Любліні заявив президент України Петро Порошенко на зустрічі з українською громадою.

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"У I кварталі 2015 року вона повинна почати функціонувати. Ніякого часу на розкачку", - сказав Петро Порошенко.

Раніше сьогодні президент відвідав місце дислокації цієї бригади разом з віце-прем'єром Польщі та міністром оборони Томашем Семоняком.