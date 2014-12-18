Міністр оборони Польщі заявив, що країна готова до прийому українських та литовських військових

Польща повністю підготовлена до прийому українських і литовських військових, які мають служити у спільній військовій бригаді, та зацікавлена у тому, аби вони прибули до Любліна якнайшвидше.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у Любліні заявив заступник прем’єр-міністра Польщі, міністр оборони Томаш Сємоняк.

“Дуже задоволений, що президент (України Петро) Порошенко міг побачити інфраструктуру, побачити, що все готове для прибуття українських офіцерів та литовських колег”, - сказав Сємоняк після того, як Порошеко відвідав місце дислокації спільної бригади.

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За словами Сємоняка, польська сторона зацікавлена у тому, аби українські та литовські військові прибули до Любліна якнайшвидше, але це залежатиме від влади України та Литви.

“Думаю, що після сьогоднішніх декларацій пана президента Петра Порошенка це будуть перші місяці наступного року”, - сказав він, відповідаючи на запитання, коли очікується приїзд перших військових з України. За його словами, перша група українських військових налічуватиме 18 осіб.

Як сказав Сємоняк, Порошенко доручив провести детальні переговори на цю тему з українським міністром оборони вже на початку наступного тижня.

Сємоняк також дуже позитивно оцінив результати переговорів з Порошенком та польсько-українську військову співпрацю.