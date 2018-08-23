Експерт розповіла, наскільки бездомні українці можуть вплинути на результати виборів

Експерт стверджує, що немає причин хвилюватися через те, що безпритульні можуть стати жертвою маніпуляцій і забезпечити кому-небудь з кандидатів кілька відсотків голосів.

Напередодні виборів в Україні в 2019 році у суспільстві актуалізувалася тема використання чорних політичних технологій. Зокрема, питання про те, наскільки безпритульні можуть вплинути на результати виборів.

Відповідь на це питання приводить політолог Анна Сімонян на сайті Українська правда. Вона наводить дані Мінсоцполітики: в Україні налічується близько 70 тисяч бездомних. Зареєструвавшись в соцслужбі, вони отримують право голосувати і потрапляють до реєстру. За оцінками експертів, всього в Україні близько 200 тисяч бездомних, і теоретично кожен з них може до виборів зареєструватися соцслужбі і отримати право голосу.

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"Очевидно, точково їх голоси можуть бути куплені, однак про масовість мови не йде, адже у населених пунктах їхня кількість, навіть у великих містах, не перевищує 200 чоловік", - пише експерт.

"Якщо хтось все ж наважиться на великомасштабний чекін, зібравши 70 тисяч з усієї країни, і привезе на ділянку/ділянки?", - ставить вона ще одне питання.

За її прогнозом, в умовах підвищеної уваги з боку партій і різних спостерігачів це викличе у ліпшому випадку скандал, а в гіршому – банальне анулювання результатів виборів. Воно допускається, якщо фальсифікації перевищують 5%.

"Одним словом, бездомних, як і завжди, будуть залучати у політичний процес, але істотно спотворити результат виборів вони не зможуть", - резюмує Сімонян.

"Однак в Україні, де можливий третій тур виборів, переможця іноді визначають рішенням суду, протоколи з мокрими печатками мають властивість їхати в ЦВК по кілька діб з сусіднього району з округів, а сервера виснуть у найбільш невідповідний момент - все можливо", - зазначила експерт.

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