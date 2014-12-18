Профільний комітет рекомендує Раді прийняти закон щодо розширення повноважень РНБО

Голова комітету, заступник голови депутатської фракції «Народний фронт» Сергій Пашинський, відкриваючи засідання, повідомив, що до законопроекту (реєстр. №1343) про внесення змін до Закону «Про Раду національної безпеки і оборони України» надійшло сорок поправок, що свідчить про те, що він викликав у суспільства і депутатського корпусу зацікавлення. Розглянувши поправки до законопроекту, більшість з яких стосувалися виконання РНБОУ такої функції, як координація і контроль, народні депутати вирішили пропонувати їх відхилити, оскільки вони схожі. У той же час, члени комітету підтримали кілька редакційних правок.

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Як наголошується у пояснювальній записці до законопроекту №1343, цим актом «пропонується привести норми чинного законодавства України у сфері національної безпеки і оборони у відповідність із Конституцією України, вдосконалити правове забезпечення діяльності РНБО». Проектом, зокрема, передбачається розширити компетенцію РНБО стосовно таких повноважень, як прийняття рішення щодо невідкладних заходів із розв'язання кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України, а також координація і контроль діяльності органів виконавчої влади у сферах протидії корупції, забезпечення громадської безпеки та боротьби зі злочинністю тощо.

Більше того, проектом змін до чинного закону про РНБО вводиться положення про те, що рішення цього конституційного органу, введені в дію указами Президента України, є обов'язковими до виконання органами виконавчої влади. Крім того, апарат Ради національної безпеки і оборони України визначається юридичною особою.

Далі в якості змін пропонується включати до складу РНБОУ, крім Прем'єр-міністра України, Міністра оборони України, Голови СБУ, Міністра внутрішніх справ України, Міністра закордонних справ України, керівників інших центральних органів виконавчої влади, також інших осіб, визначених Президентом України.

Як відомо, законопроект (реєстр. №1343) про внесення змін до Закону «Про Раду національної безпеки і оборони України» був поданий Президентом України як невідкладний і вже прийнятий Верховною Радою у першому читанні.

