Штепа заявила, що Маккейн очолював її "розстрільний список винних у початку війни"

Скандальна Штепа, яку в 2017 році випустили з-під варти під домашній арешт, звинуватила покійного друга України Маккейна в "початку війни".

Артем Вівдич, координатор «Сильних громад Донеччини», 26 серпня написав на своїй сторінці у Facebook, що видалив із «друзів» тих, хто радів смерті Джона Маккейна. Одіозна екс-мер Слов'янська Неля Штепа не змогла залишити цей пост без коментаря.

Вона повідомила, що склала власний «розстрільний список», який включає 72 людини. Перші дві позиції зі списку були названі: очолює його Джон Маккейн, на другому місці - Олександр Турчинов. Потім Штепа видалила коментар, але його скріншот залишився.

Як повідомляв УНІАН, у березні Штепа завела кулінарний блог, поки її захисники в дев'ятий раз змінили суддів. Одним з перших її рецептів був "кекс казковий".

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Штепа була заарештована після звільнення Слов'янська влітку 2014 року. Вона провела в СІЗО міста Харкова три роки. Однак у 2017 році їй змінили запобіжний захід на домашній арешт.

Штепу звинувачують у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи або організації) Кримінального кодексу України.