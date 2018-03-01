Кекс казковий: Штепа веде кулінарний блог, поки її захисники у дев'ятий раз змінили суддів

У Харкові у ході процесу по справі Штепи був відведений вже дев'ятий склад колегій суддів, розгляд виробництва почнеться з самого початку. Вона тим часом ділиться у Facebook рецептами.

У Харкові суд задовольнив відведення двох членів колегії суддів у справі екс-мера Слов'янська Донецької області Нелі Штепи, розгляд виробництва почнеться з самого початку. Відповідне рішення 28 лютого прийняв Жовтневий райсуд Харкова.

За даними прокуратури, відвід головуючому судді Денису Чижиченко і запасному судді Наталії Васильєвій заявили адвокати Штепи. Захисники аргументували необхідність усунення Чижиченко тим, що він розглядав скаргу слідчо заарештованої Штепи на її умови утримання в СІЗО. Клопотання щодо Васильєвої було аргументовано тим, що вона є переселенкою з Луганська, тому цей факт може дозволити чинити на неї тиск.

Читайте такожШтепа відмовилася їхати на окупований Донбас за обміном полоненими – омбудсменОбидва відведення задоволені, тому через неповну колегію суддів слухання буде розпочинатися спочатку. Найближчим часом має відбутися новий перерозподіл провадження. Дата засідання буде визначена після перерозподілу.

У свою чергу один із адвокатів Штепи Олександр Тананакін у Facebook написав, що сьогодні був відведений дев'ятий склад колегій суддів, які за весь час слухали справу екс-мера в Харкові.

Між тим, з недавніх пір Штепа веде у Facebook рубрику "Готуємо з Нелею Штепою". За її словами, кулінарія – це захоплення для душі, а в її кулінарній книзі - близько 10 тисяч рецептів. Штепа вже поділилася з аудиторією рецептами рисової каші з гарбузом, чебуреків, пельменів, млинців і "кексу казкового".

Довідка УНІАН. Екс-мера Слов'янська Донецької області Нелю Штепу звинувачують у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи або організації) Кримінального кодексу України.