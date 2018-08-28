"Ми приймаємо людей з України": прем'єр Чехії обгрунтував відмову розміщувати біженців з Африки

21 травня Міністерство праці і соціальних справ Чехії заявило, що готує програму, яка прискорить працевлаштування українців у країні.

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що країна більше не прийме жодного біженця, бо приймає українців.

Про це Бабіш повідомив напередодні переговорів щодо нелегальної міграції з прем'єр-міністрами Італії та Мальти, передає "Громадське" з посиланням на Radio Praha.

«Чехія не прийме більше жодного біженця, який переправляється в Євросоюз через Середземне море, оскільки приймає людей з України», — сказав Бабіш.

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21 травня Міністерство праці і соціальних справ Чехії заявило, що готує програму, яка прискорить працевлаштування українців у країні.

У рамках угоди між країнами передбачається, що 19 600 українців зможуть отримати право працевлаштування на два роки.

У травні 2018 Київський міжнародний інститут соціологічних досліджень повідомив, що 7% українців планують у найближчі півроку виїхати за кордон з метою тривалого перебування, роботи, навчання чи еміграції. Найпопулярнішими країнами для міграції стали Польща, Чехія та Німеччина.

Зазначимо, за перші сім місяців 2018 року в Середземному морі загинули понад 1500 мігрантів та біженців, які намагалися дістатися Європи.